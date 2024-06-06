Ефимов: Более 50 новых объектов образования построят в ТиНАО к 2027 году

В столице до конца 2026 года инвесторы намерены построить и ввести в эксплуатацию 58 образовательных учреждений, 56 из них передадут городу, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Учреждения будут расположены в районах Краснопахорский, Коммунарка, Внуково, Филимонковский, Троицк и Щербинка.

«К 2027 году в Троицком и Новомосковском административных округах появятся 37 детских садов и 21 школа, 18 из которых рассчитаны более чем на одну тысячу детей. В прошлом году в ТиНАО построили 27 образовательных учреждений», – сказал Ефимов.

В свою очередь глава Департамента развития новых территорий, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владимир Жидкин уточнил, что в детских садах оборудуют уютные групповые ячейки, залы для занятий, кружковые, кухни полного технологического цикла.

По его словам, в просторных групповых установят окна с увеличенным остеклением, оборудуют удобные выходы на улицу, игровые площадки.

В образовательных учреждениях будут обновленные спортивные блоки с просторными залами для занятий физкультурой и гимнастикой, пространства для проведения мероприятий, а также современные пищеблоки полного технологического цикла. На прилегающих территориях размесят благоустроенные школьные дворы со спортивными зонами и озеленением.

