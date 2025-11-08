Ефимов: Более 50 градостроительных планов по программе реновации выпустили в ЮВАО
За девять месяцев текущего года Москомархитектура выдала по программе реновации ветхого жилья в ЮВАО свыше 50 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для квартальной застройки, что на треть превышает показатели января-сентября 2024 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Из 53 выданных ГПЗУ большая часть приходится на районы Кузьминки и Люблино. Именно там сегодня наиболее активно реализуется программа реновации: формируются современные жилые кварталы с продуманной инфраструктурой, безопасными дворами и сохранением привычной социальной среды», – отметил вице-мэр.
Квартальная застройка дает возможность создать комфортную и целостную городскую среду, что делает жизнь горожан уютной, улучшает планировку кварталов и сокращает нагрузку на инженерные сети.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, все новостройки проектируются индивидуально, учитывая требования к современной городской среде и контекст застройки. Работы выполняются по единой градостроительной стратегии, позволяющей обеспечить высокое качество и системность застройки, добавила она.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что новостройки по программе реновации по сравнению со старыми пятиэтажками экономят до 40% энергоресурсов. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
