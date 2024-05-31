Ефимов: Более 46 тысяч паспортов сформировали для объектов капитального строительства
Порядка 46 тысяч цифровых паспортов сформировали в Москве с начала 2022 года для объектов капитального строительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, цифровые паспорта — это единый источник информации о реконструируемых, строящихся и эксплуатируемых объектах капитального строительства. В каждом из 46 тысяч документов содержится свыше 200 различных параметров, помогающих оценить состояние объекта на всех этапах жизненного цикла и проводить глубокую аналитику для столичного правительства. Вице-мэр добавил, что в цифровых паспортах содержится информация и о бюджетных объектах, и о возводимых инвесторами.
Отмечается, что всем объектам присваивается уникальный идентификационный номер (УИН).
По словам главы столичного Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, уникальный номер дает возможность собрать в цифровом паспорте ОКС все требующиеся для строительства данные, причем до 60% информации загружается автоматически. Цифровой паспорт и УИН можно найти в каталоге «Смартека», кроме того, узнать номер проекта можно на сайте «СтроимПросто».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru