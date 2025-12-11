Ефимов: Более 43 гектаров территорий планируется вовлечь в программу КРТ
По итогам ноября город подготовил и орубликовал 16 проектов комплексного развития территорий (КРТ), охватывающих более 43 гектаров ранее неэффективно используемых участков, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, на территориях в девяти административных округах планируется возвести около 768 тысяч квадратных метров недвижимости, включая свыше 500 тысяч квадратных метров жилья и почти 260 тысяч квадратных метров объектов инфраструктуры.
«Малопривлекательные “серые зоны” получат новую жизнь, превратившись в самодостаточные городские кварталы со сбалансированной застройкой и комфортными общественными пространствами. Реализация этих проектов позволит создать более 900 рабочих мест», – отметил Ефимов.
Новые проекты КРТ затронут множество районов столицы: в ВАО — Перово и Гольяново; в ЗАО — Дорогомилово, Филёвский Парк и Проспект Вернадского; в САО — Бескудниковский и Хорошёвский; в СВАО — Отрадное; в ТиНАО — Коммунарку; в ЦАО — Красносельский; в ЮАО — Москворечье‑Сабурово, Царицыно и Нагатинский Затон; в ЮВАО — Нижегородский и Марьино; в ЮЗАО — Южное Бутово.
«Шесть из 16 обнародованных проектов будут содействовать реализации программы реновации: в районах Перово, Проспект Вернадского, Бескудниковский, Нагатинский Затон, Нижегородский и Южное Бутово построят свыше 300 тысяч квадратных метров многоквартирных домов», — добавил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
На сегодняшний день в Москве реализуется 336 проектов КРТ, а общая площадь территорий под развитие составляет более 4,2тысячигектаров. Проекты охватывают бывшие промышленные зоны, неэффективно используемые участки и незастроенные территории. Их цель — создание привлекательных городских пространств, органично вписанных в структуру мегаполиса. Программа КРТ осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
