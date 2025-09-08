Ефимов: Более 400 ГПЗУ для промышленности оформили в Москве с начала года

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) одобрил более 400 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) января по июль 2025 года для инвесторов под строительство промышленных зданий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Наибольшая активность наблюдалась во втором квартале 2025-го, когда было выдано почти 300 документов. Лидерами по числу выпущенных ГПЗУ стали Троицкий и Новомосковский административные округа – на них пришлось 40% градостроительных планов участков. Значительный вклад в общий объем внесли и другие округа: в Северо-Западном и юго-Западном оформили около 21% всех ГПЗУ», – отметил вице-мэр.

По его словам, такие запросы к городу свидетельствуют о том, насколько активно в промышленное развитие Москвы вовлечены инвесторы и различные представители экономики.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в свою очередь, отметила, что физические лица и предприниматели получили 60 ГПЗУ, что означает, обычные граждане открывают предприятия малого бизнеса. По ее мнению, это позволяет москвичам активно участвовать в градостроительстве и вносить вклад в развитие города и комфортной среды столицы.

ГПЗУ — это документ, в котором прописаны все разрешенные технико-экономические показатели зданий, ограничения на использования и виды разрешенной эксплуатации объектов. ГПЗУ выдается с помощью официального сайта правительства Москвы по запросу.

