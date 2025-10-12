Ефимов: Более 200 москвичей приступили к переселению на улице Заречной по реновации

Более двухсот жителей столицы начали переезд в новый дом на Заречной улице в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В районе Филевский Парк к переселению приступили 220 москвичей из дома 7, корпуса 1, на 3-й Филевской улице. Город предложил им квартиры в новостройке по адресу: улица Заречная, дом 5. Таким образом, с начала реализации программы реновации число зданий, затронутых переселением в этом районе, достигло 14», – рассказал вице-мэр.



По словам Ефимова, новое жильё здесь получат свыше 6,5 тысяч человек из 35 старых домов. Он отметил, что реновация не только улучшает жилищные условия москвичей, но и стимулирует развитие комфортной городской среды — рядом с новыми домами появляются объекты инфраструктуры.



Первые этажи новостроек предназначены под магазины, предприятия сферы услуг и городские учреждения. На нижнем этаже дома на Заречной улице сейчас работает Центр информирования по переселению, где сотрудники Департамента городского имущества помогают жителям оформить документы на новое жильё.



Как уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, осмотр квартир начался в сентябре. Многие жители предпочли записаться на него через сервис «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. Там можно загрузить документы для подготовки договора на новую квартиру и выбрать время его подписания.



Как отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, новая многоэтажка расположена в пешей доступности от станции метро «Фили», а также рядом с образовательными и медицинскими учреждениями, парком «Фили» и торговыми центрами. Жилой комплекс состоит из одной секции и включает 156 квартир с улучшенной отделкой общей площадью более восьми тысяч кв. м.



В Департаменте информационных технологий напомнили, что на портале доступна подробная инструкция по переезду: с её помощью можно узнать о необходимых документах, порядке оформления договора и других полезных услугах. Настроив параметры переезда, жители могут получить персонализированные рекомендации.



Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включены девять новых площадок.

