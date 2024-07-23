Ефимов: Более 180 образовательных учреждений построят по программе КРТ в Москве
Более 180 детсадов и школ будут построены в рамках 70 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В проектах комплексного развития территорий наряду с жилыми объектами и местами для работы и досуга запланировано строительство школ и детских садов в шаговой доступности от жилых комплексов. Сейчас город прорабатывает возведение более чем 180 образовательных учреждений. Среди них – 87 школ более чем для 51 тысячи учащихся и 95 детских садов, которые смогут посещать свыше 20 тысяч воспитанников», — заявил вице-мэр.
Отмечается, что строиться будут как частные, так и государственные образовательные учреждения. Окончательные решения о их емкости и наличии будут приняты в рамках утвержденных московскими властями решений о КРТ.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, больше всего образовательных учреждений (четыре детсада и две школы) появятся в Печатниках, на месте бывшей производственной зоны «Южный порт».
Всего в рамках программы КРТ по поручению столичного мэра Сергея Собянина в Москве реализуются 236 проектов общей площадью свыше 3100 га.
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