Ефимов: Более 150 столичным предпринимателям отменили обеспечительные платежи

В Москве за последние три года свыше 150 арендаторов освободили от оплаты обеспечительных платежей при продлении договоров аренды нежилых помещений. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За три года такую поддержку от города получили 154 арендатора столичной недвижимости, благодаря чему они сэкономили свыше 223,9 миллиона рублей», – отметил заместитель мэра.

По его словам, это позволяет снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, значительную часть которых составляют представители малого бизнеса.

Арендаторы могут рассчитывать на льготу при добросовестном исполнении своих обязательств перед собственником помещений и отсутствии задолженности по арендным платежам в течение года.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что с начала текущего года освобождение от уплаты обеспечительных платежей получили арендаторы 10 помещений. Сумма сэкономленных ими средств составила свыше 12 миллионов рублей.

