Ефимов: Более 130 домов расселили по программе реновации на западе Москвы
С начала реализации программы реновации в девяти районах Западного административного округа Москвы (ЗАО) полностью расселили 131 дом, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Переселение по программе реновации началось в Западном административном округе в 2018 году. С тех пор на западе столицы полностью расселили 131 дом, из них 20 – с начала года. В новые современные квартиры уже переехали более 21,2 тысячи человек. Они получили жилье с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации», - отметил Ефимов.
В общей сложности в ЗАО предстоит расселить 548 домов, а новые квартиры получат около 104 тысяч москвичей.
После переезда жителей в современные жилые комплексы расселённые дома демонтируют, а на их месте построят новое жильё с сопутствующей инфраструктурой.
«Полностью расселенные по программе реновации здания в ЗАО насчитываются в девяти районах. В Можайском в новые квартиры переехали жители 31 дома, а в Филях-Давыдкове – 27. Еще 22 объекта расселили в районе Очаково-Матвеевское», - добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройки возводят преимущественно рядом с расселяемыми домами, чтобы жители могли пользоваться привычной инфраструктурой.
«В Можайском районе заключили договоры на комфортные квартиры и переехали в современные жилые комплексы более 4,3 тысячи москвичей из полностью расселенных домов. В районе Фили-Давыдково документы оформили более 4,5 тысячи жителей таких зданий, а в Очаково-Матвеевском – свыше 4,9 тысячи горожан», - отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года — она затронет около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу увеличить темпы реализации программы в два раза. Вся информация о программе доступна на портале mos.ru.
Высокие темпы строительства жилья в Москве соответствуют целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».
