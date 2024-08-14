Ефимов: Более 120 образовательных учреждений в Москве получили льготы по аренде

Льготные ставки на аренду недвижимости в Москве позволили частным образовательным учреждениям сэкономить за год 2,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

«Более 120 частных образовательных учреждений, которые пользуются льготными ставками аренды, занимают 154 тысячи квадратных метров столичной недвижимости. Благодаря системной городской поддержке они ежегодно экономят на аренде 2,3 миллиарда рублей в текущих ценах», – рассказал заммэра.

В Москве частным образовательным учреждениям доступно три вида арендных льгот. На арендную ставку в размере 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год могут рассчитывать организации, получившие помещения без торгов, если они предоставляют услуги высшего и среднего профессионального, а также дополнительного образования. Арендная ставка в размере 1,8 тысячи рублей предоставляется для частных школ и детских садов. Арендная ставка по специальной программе «1 рубль за квадратный метр в год» действует для объектов образования по договорам, заключенным по итогам торгов.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что ставкой 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год пользуется 41 организация, 60 учреждений пользуются ставкой 1, 8 тысячи рублей, ставка один рубль в год установлена для 24 организаций.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что конкуренция на городских аукционах по аренде московской недвижимости для открытия образовательных учреждений в рамках льготной программы «1 рубль за квадратный метр в год» составляет в среднем 3,6 участника на лот.

Он также добавил, что для перехода на льготную ставку аренды, по условиям программы, предприниматели должны привести помещение в надлежащий вид и приступить к оказанию образовательных услуг.

