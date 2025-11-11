Ефимов: Более 1,1 тысячи жителей района Восточное Измайлово переедут по реновации

Более 1,1 тысячи москвичей, которые проживали в семи старых домах, приступили к переселению в новостройку в рамках программы реновации в районе Восточное Измайлово, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для горожан на первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Туда москвичи могут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда. Всего по действующей программе реновации в районе Восточное Измайлово предстоит расселить жителей 53 старых домов, новые квартиры получат почти 10,6 тысячи человек», – сообщил он.

Уточняется, что в шаговой доступности от нового дома расположены поликлиники, школы и детские сады, а также магазины, кафе и пункты выдачи заказов. Вблизи находятся остановки городского транспорта и станция метро «Первомайская» Арбатско-Покровской линии.

В свою очередь министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в общей сложности новый жилой комплекс, состоящий из восьми секций, насчитывает 525 квартир.

«В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первый этаж нежилой, в будущем там откроются аптеки, магазины, кафе, досуговые центры или другие предприятия», – сказал он.

Как добавил Овчинский, для комфортного переселения в новые квартиры москвичам бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Заказать услугу «Помощь в переезде» можно как на портале mos.ru, так и в Центре информирования по переселению.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что при переселении в новостройку в районе Восточное Измайлово просмотры квартир пройдут поэтапно. Первые квартиры были доступны для просмотра 30 октября. Второй этап просмотра квартир в новостройке начнется в середине ноября.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручал ускорить темпы реализации программы вдвое.

Как уточнил глава города, новые дома по программе реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.

