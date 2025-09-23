Ефимов: Более 10 тысяч семей переехали по программе реновации с начала 2025 года

С начала 2025 года в новые квартиры в рамках программы реновации переехали больше 10 тысяч московских семей в каждом округе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Уверенный темп программы реновации помогает тысячам москвичей улучшать жилищные условия. Новоселы получают квартиры с современной отделкой, что позволяет заезжать в новые дома без дополнительных затрат. С начала 2025 года уже более 10,8 тысячи семей переехали в новые квартиры по стандартам программы реновации», – рассказал заммэра.

В Восточном административном округе новоселье отметили свыше трех тысяч семей, на севере - около 1,6 тысячи, а, например, на юго-востоке семей – еще свыше 1,3 тысячи.

В целом в рамках программы улучшат свои жилищные условия порядка миллиона москвичей. Столичные власти не только предоставляют новое жилье, но и помогают жителям переехать. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, участники программы реновации могут воспользоваться сервисом «Помощь в переезде», который бесплатно предоставит услуги грузчиков и транспорт для перевозки вещей.

По его словам, с начала текущего года сервисом воспользовались больше 8 тысяч семей. Заказать услугу можно через портал mos.ru или в центрах информирования по переселению.

Помимо этого находящимся в стадии переезда москвичам в суперсервисе «Переезд по программе реновации» доступна подробная персонализированная инструкция, которая автоматически настраивается под каждого жителя и его жизненную ситуацию, электронные услуги и информационные уведомления. Это поможет ускорить переезд и сделать его более комфортным, отметили в столичном Департаменте информационных технологий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

