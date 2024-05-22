Ефимов: Анализ отечественного софта для проектирования проведут в Москве
Анализ проводится Градостроительным комплексом Москвы совместно с «ДОМ.РФ»
Мероприятие при поддержке Департамента градостроительной политики города Москвы и Минстроя России организует «ДОМ.РФ» на площадке Информационно-аналитического центра «Мосстройинформ».
Рекомендации для разработки программ поддержки отечественных ИТ-вендоров в отрасли проектирования и строительства планируется подготовить по итогам онлайн-опроса среди пользователей профильных отечественных программных продуктов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В частности, специалисты изучат отечественные платформы для проектирования с позиции потребительских предпочтений пользователей — профильных подразделений компаний-застройщиков и специалистов проектных и архитектурных бюро.
«Развитие российских ИТ-решений произошло благодаря уходу западных вендоров с рынка и процессу импортозамещения. Изучение возможностей российского специализированного программного обеспечения для проектирования поможет определить не только преимущества отечественного софта, но и слабые места. Собранные мнения экспертов будут учтены и использованы при создании аналитического отчета. Его результаты представят 11 июня на стратегической сессии “Переход на ТИМ для застройщиков”», — заявил вице-мэр Ефимов.
По словам главы столичного Департамента градостроительной политики Сергея Левкина, государство берет на себя основополагающую роль в цифровизации строительной отрасли. Одна из самых главных задач градостроительного комплекса Москвы — максимальная помощь игрокам рынка, добавил он. Руководитель департамента добавил, что для этого мало создать работающую нормативную базу — нужно также проработать практические аспекты.
В анкете нужно указать сферу деятельности, выбрать программный продукт и ответить на вопросы касательно удобства выбранной системы — количества доступных библиотек, интуитивности интерфейса, удобства работы со свободной моделью, степени автоматизации различных процессов и протоколов, а также необходимости дополнительных настроек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru