Ефимов: 860 жителей района Царицыно начали переезжать по программе реновации

Порядка 860 жителей столичного района Царицыно начали переезжать из старых домов в новостройку по программе реновации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Новостройка по адресу: улица Бехтерева, дом 25, корпуса 1 и 2, стала 12-м жилым комплексом, переданным под заселение по программе реновации в районе Царицыно. Сейчас к поэтапному переселению приступили около 860 жителей четырех старых домов. Для удобства москвичей на первом этаже новостройки открыт Центр информирования по переселению. Туда участники программы реновации могут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда, а также заказать услуги суперсервиса “Переезд по программе реновации”», – отметил Ефимов.



По его словам, всего в Царицыне планируется расселить 141 старый дом, благодаря чему новые квартиры получат около 36 тысяч жителей. Придомовая территория будет облагорожены и озеленена. Во дворе уже появились зона отдыха, а также спортивная и детская площадки.



В свою очередь министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что новый ЖК состоит из двух корпусов, в которых размещены 360 квартир с готовой отделкой. Общая площадь жилья превышает 20 тысяч квадратных метров.



«Для того чтобы переселение участников программы реновации был максимально комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль для перевозки вещей из старой квартиры в новую. Услугу “Помощь в переезде” можно заказать онлайн на портале mos.ru либо в Центре информирования», – отметил Овчинский.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новостройке по реновации в районе Проспект Вернадского.



В столичном Департаменте информационных технологий добавили, что подготовиться к переезду поможет общая инструкция, которая доступна в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. Также на сайте можно ознакомиться со всей интересующей информацией по реализации программы реновации.

