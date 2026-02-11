Ефимов: 60 новостроек по реновации возвели на месте старых домов в 2025 году

В прошлом году на месте старых домов возвели 60 жилых комплексов по программе реновации, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Один из основных принципов программы реновации – это волновое переселение граждан, которое удается соблюдать благодаря строительству новых жилых комплексов на месте снесенных домов. В столице уже построили 96 таких многоэтажных домов в 10 округах, в том числе 60 из них – в 2025-м», - рассказал Ефимов.



Он отметил, что в 2025 году в ЮВАО появилось 14 новостроек, на северо-востоке и юго-западе столицы построили по восемь домов, а в ВАО и СЗАО появилось 7 многоэтажек.



После расселения старые здания будут демонтировать по технологии «умный снос», а на освободившимся пространстве возведут новые ЖК по программе реновации.



Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в 2025 году было возведено 34 новостройки на месте сноса в шести районах столицы: в Кузьминках, Люблине, Лосиноостровском и Косино-Ухтомском районах, а также в Зюзине и Царицыне. Каждый дом спроектирован по принципу безбарьерной среды. Так, вестибюли и лифтовые холлы находятся на одном уровне, ступеньки отсутствуют. Также во всех дворах оборудованы широкие пешеходные дорожки.



Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, инспекторы комитета провели на площадках более 550 выездных проверок с момента строительства 60 новостроек. В них также приняли участие специалисты подведомственного Центра экспертиз.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации реализована более чем на четверть.

