Ефимов: 39 инвесторов получат землю по льготе для строительства производств

В рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) инвесторам предоставляют землю в аренду за рубль в год. Сегодня такой опцией воспользуются 39 инвесторов, которые возведут в столице высокотехнологичные производства. Об этом сообщил, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На данный момент заключены договоры с 39 инвесторами, которым предоставлено около 187 гектаров земли. Они возведут предприятия пищевой, строительной, химической, легкой и других отраслей промышленности общей площадью примерно 1,7 млн квадратных метров», – Владимир Ефимов.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что такая мера поддержки инвесторов действует с марта 2022 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Он отметил, что благодаря МаИП в городе появится более 24 тысяч рабочих мест.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики рассказали, что с начала 2024 года льготой воспользовались уже 14 инвесторов, которые локализуют производства продуктов питания, ортопедических изделий, одежды и другой легкой промышленности.

В рамках проекта инвесторы также откроют предприятия по производству кондитерских, молочных, мясных и других продуктов.

