Ефимов: 39 инвесторов получат землю по льготе для строительства производств
В рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) инвесторам предоставляют землю в аренду за рубль в год. Сегодня такой опцией воспользуются 39 инвесторов, которые возведут в столице высокотехнологичные производства. Об этом сообщил, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На данный момент заключены договоры с 39 инвесторами, которым предоставлено около 187 гектаров земли. Они возведут предприятия пищевой, строительной, химической, легкой и других отраслей промышленности общей площадью примерно 1,7 млн квадратных метров», – Владимир Ефимов.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что такая мера поддержки инвесторов действует с марта 2022 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Он отметил, что благодаря МаИП в городе появится более 24 тысяч рабочих мест.
В департаменте инвестиционной и промышленной политики рассказали, что с начала 2024 года льготой воспользовались уже 14 инвесторов, которые локализуют производства продуктов питания, ортопедических изделий, одежды и другой легкой промышленности.
В рамках проекта инвесторы также откроют предприятия по производству кондитерских, молочных, мясных и других продуктов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru