Ефимов: 38 участков бывших промзон реорганизуют операторы по проектам КРТ

В Москве реализуется 138 проектов комплексного развития территорий (КРТ), сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, операторы КРТ занимаются реорганизацией 93 площадок.

«В рамках проектов КРТ операторы проведут реорганизацию 38 участков бывших промзон и 55 неэффективно используемых территорий. Их общая площадь превышает 732 гектара. Здесь планируется сформировать современные кварталы с комфортным жильем и построить востребованную инфраструктуру. Всего будет возведено 14,7 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения. В результате город получит 177,5 тысячи дополнительных рабочих мест», – отметил Ефимов.

География проектов охватывает 65 районов во всех округах столицы. Наибольшая концентрация — на юго‑западе и юге города (по 14 проектов в каждом округе). Важное преимущество: все площадки находятся в шаговой доступности от станций метро, МЦД и крупных дорожных артерий.

Министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, уточнил, что более половины объёма (7,7 миллиона квадратных метров) займёт жильё. Из них 4,4 миллиона квадратных метра предназначено для программы реновации. В качестве примера уже начатой работы — строительство жилого комплекса на улице Одесской. Проект реализует Московский фонд реновации жилой застройки.

В целом на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ. Общая площадь территорий превышает 4,2 тысячи гектаров. Программа осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

