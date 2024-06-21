Ефимов: 30 отелей возведут в Москве по программе комплексного развития территорий
Инвесторы возведут 30 современных гостиниц в Москве по программе комплексного развития территорий на участках бывших промзон и неэффективно используемых земель. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
«Сегодня в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий, 29 из них предполагают строительство 30 гостиниц общей площадью свыше 791 тысячи квадратных метров. В совокупности они будут рассчитаны более чем на семь тысяч номеров», – рассказал заместитель мэра.
По его словам, гостиницы будут построены в различных районах Москвы, в том числе, в Зеленограде, а также Троицком и Новомосковском административном округе.
Большее их число возведут в СВАО - 9 современных отелей. В ВАО и ЮАО по 5 гостинец.
Самый большой гостиничный комплекс появится в районе Ростокино, отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, он будет рассчитан на 1 тысячу номеров, а его площадь оставит 72,1 тысячи квадратных метров.
В настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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