Ефимов: 29 участков для ИЖС выставлены на продажу для москвичей

Столица в сентябре выставит на торги 29 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в ТиНАО. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Физические лица могут приобрести землю для индивидуального жилищного строительства напрямую у города. Для этого на портале mos.ru размещен соответствующий перечень, который регулярно пополняется. В сентябре в него включили еще 29 участков общей площадью почти 3,5 га, на которых можно возвести около 14 тысяч кв. м. недвижимости — частные жилые дома и хозяйственные постройки», — указал вице-мэр.

По его словам, общее число доступных объектов в перечне возросло до 60, а площадь всех участков составляет семь га.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что с помощью торгов город предоставляет возможность построить свой собственный загородный дом, причем, это возможно не только в отдаленных районах, но и неподалеку от станций метрополитена. Она добавила, что две трети от доступных к покупке лотов — от 10 до 20 га.

Список доступных земельных участков для ИЖС регулярно публикуется на портале mos.ru. Для того, чтобы получить землю от города, необходимо подать заявление через портал на интересующий участок. После этого Департамент городского имущества Москвы публикует извещение о предоставлении объекта под строительство. Если других претендентов в течение 30 дней не будет, то оформляется договор купли-продажи, а если они появятся, тогда назначается аукцион. Стартовой ценой является кадастровая стоимость жилья.

Участки, которые выставили на торги, публикуются в разделе «Торги Москвы» Инвестиционного портала города. Эта процедура доступна только физическим лицам.

