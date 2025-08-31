Ефимов: 25 проектов КРТ стартовали в Москве в 2025 году

В столице начали реализацию 25 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в 2025 году на площадках в восьми административных округах города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В этом году назначенные городом операторы и инвесторы приступили к реализации 25 проектов комплексного развития территорий. Общая площадь отведенных под редевелопмент участков превышает 119 га. В совокупности на них построят 2,1 миллиона кв м недвижимости, включая почти 1,3 миллиона кв м жилья для реализации программы реновации», — рассказал вице-мэр.

По его словам в городе появятся еще больше 665 тысяч кв м промышленной и общественно-деловой инфраструктуры, включая медицинские, спортивные и образовательные объекты, а также гостиницы, здания искусств и офисы органов жилищно-коммунального хозяйства и многое другое. Уточняется, что реализация всех 25 проектов приведет к созданию дополнительных 16,8 тысяч рабочих мест.

Благоустройство запланировано в 23 районах столицы, а более подробно об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он отметил, что наибольшее количество изменений произойдет в Южном административном округе, где пять неэффективно используемых участков общей площадью в 19,5 га превратят в 410 тысяч кв м жилой недвижимости, а 80% застройки придется на реализацию программы реновации. Новостройки появятся в сразу четырех районах ЮАО: в Москворечье-Сабурово, Зябликово, Нагатино-Садовники и Даниловском. Овчинский добавил, что на месте бывшей промзоны «ЗИЛ» также появится современный бизнес-центр на 1500 рабочих мест.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации двух участков в районе Филевский Парк по программе КРТ.





Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

