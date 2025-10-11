Ефимов: 24 тысячи москвичей получили новое жилье по реновации на западе столицы

Новые квартиры по программе реновации в Западном административном округе Москвы получили около 24 тысяч москвичей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Первыми предложения равнозначных квартир по программе реновации на западе столицы получили жители пяти домов в районах Проспект Вернадского и Можайский. Сейчас переселение затронуло москвичей в девяти районах округа, а число расселяемых зданий достигло 173», — указал вице-мэр.



По его словам, это почти треть всех домов, включённых в реновацию в ЗАО. Всего планируется переселить в современные жилые комплексы 104 тысячи человек из 548 старых домов, уточнил он.



Новостройки проектируются так, чтобы быть комфортными для всех категорий жителей, включая пенсионеров, семьи с детьми и горожан с ограниченными возможностями здоровья. Входы в дома расположены на уровне земли, в вестибюлях отсутствуют перепады высот, а во дворах обустроены широкие пешеходные дорожки без высоких бордюров.



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что в районе Проспект Вернадского реализуется программа переселения для 33 зданий, в Можайском — 31, а в Очаково-Матвеевском были заключены договора с собственниками 31 дома. Новые квартиры будут просторнее прежних за счёт увеличенной площади кухонь и коридоров. В них уже закончен ремонт, а также установка освещения и систем сантехники.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые девять площадок для строительства жилья в рамках реновации.

