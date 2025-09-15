Ефимов: 188 градпланов участков 43 га земли оформлено в Москве для торгов с начала года
Власти российской столицы с января по август текущего года выпустили 188 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для реализации на аукционах более 43 гектаров земли. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Больше всего ГПЗУ – 154 – приходится на площадки под индивидуальное жилищное строительство. Остальные градпланы участков оформили для размещения торговых, общественных, спортивных, транспортных и производственных объектов. Больше всего ГПЗУ – 150 – выпустили в ТиНАО. На востоке и западе столицы было оформлено 14 и 11 градостроительных планов соответственно», – сообщил заммэра.
Как уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в Зеленоградском административном округе за восемь месяцев оформлено четыре ГПЗУ, еще девять - для территорий Северного, Северо-Западного, Южного, Юго-Западного и Юго-Восточного административных округов. В качестве примера она привела Краснопахорский район Троицкого административного округа. Там выдан градостроительный план земельного участка для реализации туристического проекта с элементами активного отдыха и спортивной инфраструктуры.
Градостроительный план земельных участков – один из основополагающих документов, которые требуются при возведении объектов. Он содержит детальные сведения о том, что можно построить на участке, максимально допустимые параметры для того или иного объекта.
