Ефимов: 182 тысячи москвичей переедут в новые дома по реновации в 2025–2027 годах

В Москве к переселению в новостройки по программе реновации в ближайшие два года приступят 182 тысячи человек. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Он подчеркнул, что за это время планируется ускорить темпы реализации программы – построить и спроектировать семь миллионов квадратных метров жилья.



«Средства на это заложены в столичную Адресную инвестиционную программу. Это позволит обеспечить новыми квартирами еще около 182 тысяч москвичей», – уточнил заместитель мэра.



Ефимов также отметил, что это позволит въехать в новые квартиры примерно 300 тысячам москвичей. Он также добавил, что сейчас в столице на этапе строительства и проектирования находятся около 460 домов.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский напомнил, что старые дома после переселения жильцов в новые квартиры расселяют и демонтируют.



«На их месте появляются площадки для возведения новостроек. На месте сноса сейчас строится 113 домов», – добавил Овчинский.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целом переселение по программе реновации затронуло свыше 178 тысяч москвичей.

