Ефимов: 131 проект комплексного развития территорий реализуется в Москве

В Москве на сегодняшний день реализуется 131 проект комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Сейчас инвесторы, операторы и правообладатели земли реализуют в столице 131 проект КРТ, которые охватывают почти 1,5 тысячи гектаров депрессивных участков. В общей сложности там планируется построить почти 30 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых около 5,5 миллиона квадратных метров – жилые дома для реализации программы реновации», - подчеркнул заместитель мэра.



По его словам, ещё свыше 13,8 миллиона квадратных метров приходится на общественно-деловую и промышленную инфраструктуру.



Ефимов отметил, что благодаря этим проектам в столице появится около 348 тысяч новых рабочих мест.



«Инвестиции в развитие площадок оцениваются более чем в 9,9 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить свыше 721 миллиарда рублей», – добавил заммэра.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что больше всего проектов КРТ - 19 реализуется в Северном административном округе Москвы.

«Реорганизация участков ведется во всех округах Москвы. Больше всего проектов реализуется в Северном, Юго-Восточном, Южном и Западном административных округах. На севере столицы идет редевелопмент 19 площадок, на юго-востоке – 18, на юге и западе – по 17. Больше всего рабочих мест будет создано в рамках проектов, реализующихся на юге города, – там смогут найти работу почти 71,8 тысячи человек. Из них более 32 тысяч сформируют на двух территориях в районах Даниловский и Нагатино-Садовники. Там планируют построить объекты общественно-делового назначения» - подчеркнул Овчинский.



В настоящее время в столице на разных этапах проработки находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.

