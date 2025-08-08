Ефимов: 12 коммунальных объектов построят в Москве в рамках программы КРТ
В Москве построят 12 объектов для нужд ЖКХ в рамках реализации семи проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город активно развивает и модернизирует инженерную инфраструктуру, в том числе и на реорганизуемых по программе комплексного развития территорий участках. В частности, в рамках семи проектов КРТ запланировано строительство 12 различных коммунальных объектов общей площадью более 44 тысяч квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, все эти объекты, среди которых административные здания, складские базы, котельные, очистные и другие сооружения, предназначены для работы организаций, отвечающих за обслуживание жилого фонда и объектов городского хозяйства.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что все построенные объекты затем будут переданы в собственность города.
«Так, административное здание для коммунальных служб возведут по проекту КРТ в районе Черемушки. Объект площадью 1,62 тысячи квадратных метров появится по адресу: Научный проезд, владение 11А», – отметил Овчинский.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы комплексного развития территорий в Москве.
