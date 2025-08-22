Ефимов: 11,5 тысячи коммерческих помещений приобрели инвесторы с торгов в Москве

В Москве с 2015 года инвесторы приобрели у города по итогам торгов около 11,5 тысячи объектов недвижимости общей площадью более 1,1 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«За более чем 10 лет предприниматели и физические лица приобрели у города по итогам аукционов около 11,5 тысячи объектов недвижимости общей площадью более 1,1 миллиона квадратных метров на сумму свыше 107 миллиардов рублей», - уточнил заместитель мэра.



По его словам, в этих зданиях и помещениях открылись точки общественного питания, магазины, выставочные пространства, центры бытового обслуживания и многое другое.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что продажа городской нежилой недвижимости способствует социально-экономическому развитию районов, помогает формировать современную инфраструктуру для жителей. По её словам, с начала текущего года с торгов было продано более 660 объектов нежилой недвижимости площадью более 100 тысяч квадратных метров.



Вся информация о проведении новых торгов содержится на Инвестиционном портале Москвы.

