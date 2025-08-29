Ефимов: 10 миллионов кв м жилья для реновации построят в Москве по программе КРТ

В Москве в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) планируется возвести около десяти миллионов квадратных метров жилья по реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, Москва пять лет ведет работу по преображению городской среды в рамках программы комплексного развития территорий, направленной в том числе на содействие реализации программы реновации.

«Градостроительный потенциал 336 проектов КРТ, охватывающих более 4,2 тысячи гектаров, превышает 68,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них около 10 миллионов придется на жилье для программы реновации и других нужд города», – уточнил заместитель мэра.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что примерно пятая часть жилой недвижимости, а именно 2,07 миллиона почти из десяти миллионов квадратных метров, придется на Восточный административный округ.

В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.

