Эффект от роста производительности труда в туротрасли Москвы превысил 270 млн рублей

Более девяти миллионов рублей сэкономил в среднем каждый участник федерального проекта «Производительность труда» в туристической отрасли российской столицы. Всего в Москве к нему подключились 29 профильных компаний. Экономический эффект достигнут за счёт внедрения инструментов бережливого производства в бизнес-процессы. Итоги подведены по завершении активного этапа проекта.

Как отметила заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Зоя Викторова, на фоне роста туристического потока в столицу РФ эффективная организация процессов в секторе гостеприимства приобретает ключевую роль. Она выступила на форуме «Архитектура и гостеприимство».

«Совокупный экономический эффект от реализации проекта по повышению производительности труда в туротрасли составил свыше 270 миллионов рублей – в среднем 9 миллионов рублей на организацию. В проект вовлечены не только гостиницы, но и рестораны, а также туроператоры», — уточнила замглавы департамента.

Нацпроект «Производительность труда» в Москве реализовывался за счет городского бюджета в 2022–2024 годах. Однако данное направление получило дальнейшее развитие. С 2025 года столичные компании продолжили применять методы повышения производительности труда в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Согласно статистики, которую обнародовал мэр Сергей Собянин, участниками проекта стали 535 предприятий Москвы.

В федеральном проекте задействованы компании из самых разных отраслей, среди которых, - строительство, торговля, транспортировка и хранение, обработка. Методическое сопровождение обеспечивают эксперты автономной некоммерческой организации «Мосстратегия».

Суть подхода заключается в выявлении в компаниях скрытых резервов, сокращении потери времени и ресурсов. Работники проходят обучение методам бережливого производства. За счет такой программы достигается устойчивый экономический эффект, повышается управляемость бизнеса. Подать заявку на участие можно на сайте «Мосстратегии».

