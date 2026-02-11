Эффект от роста производительности труда в туротрасли Москвы превысил 270 млн рублей
Более девяти миллионов рублей сэкономил в среднем каждый участник федерального проекта «Производительность труда» в туристической отрасли российской столицы. Всего в Москве к нему подключились 29 профильных компаний. Экономический эффект достигнут за счёт внедрения инструментов бережливого производства в бизнес-процессы. Итоги подведены по завершении активного этапа проекта.
Как отметила заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Зоя Викторова, на фоне роста туристического потока в столицу РФ эффективная организация процессов в секторе гостеприимства приобретает ключевую роль. Она выступила на форуме «Архитектура и гостеприимство».
«Совокупный экономический эффект от реализации проекта по повышению производительности труда в туротрасли составил свыше 270 миллионов рублей – в среднем 9 миллионов рублей на организацию. В проект вовлечены не только гостиницы, но и рестораны, а также туроператоры», — уточнила замглавы департамента.
Нацпроект «Производительность труда» в Москве реализовывался за счет городского бюджета в 2022–2024 годах. Однако данное направление получило дальнейшее развитие. С 2025 года столичные компании продолжили применять методы повышения производительности труда в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Согласно статистики, которую обнародовал мэр Сергей Собянин, участниками проекта стали 535 предприятий Москвы.
В федеральном проекте задействованы компании из самых разных отраслей, среди которых, - строительство, торговля, транспортировка и хранение, обработка. Методическое сопровождение обеспечивают эксперты автономной некоммерческой организации «Мосстратегия».
Суть подхода заключается в выявлении в компаниях скрытых резервов, сокращении потери времени и ресурсов. Работники проходят обучение методам бережливого производства. За счет такой программы достигается устойчивый экономический эффект, повышается управляемость бизнеса. Подать заявку на участие можно на сайте «Мосстратегии».
Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Телеграм и MAX.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-депутат Рады заявил, что Россия не признает выборы на Украине
- Один человек погиб при стрельбе в техникуме в Анапе
- Греф призвал платить чиновникам «не нищенскую» зарплату
- Сенатор Ролик призвал поддержать рост рождаемости строительством детсадов
- СМИ: Неизвестный открыл огонь рядом с Индустриальным техникумом в Анапе
- «Могут и загубить»: В авиаотрасли предрекли переполох в «Домодедово» после продажи
- СМИ: Смерть Курта Кобейна была не суицидом, а убийством
- Песков: Армения и Азербайджан имеют суверенное право выстраивать отношения с США
- Минпромторг предложил ввести полный НДС на иностранные товары с 2027 года
- «Есть совесть»: Садальский назвал причину ухода Богомолова из Школы-студии МХАТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru