Единый цифровой контур ускорит диагностику заболеваний

В Москве работают над созданием одной из крупнейших в мире сетей цифровых диагностических устройств, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, к системе уже подключили свыше 1700 единиц оборудования. Это больше 98 процентов всех городских КТ, МРТ, маммографов, ангиографов и другой медицинской техники.