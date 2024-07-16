Единый цифровой контур ускорит диагностику заболеваний
В Москве работают над созданием одной из крупнейших в мире сетей цифровых диагностических устройств, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, к системе уже подключили свыше 1700 единиц оборудования. Это больше 98 процентов всех городских КТ, МРТ, маммографов, ангиографов и другой медицинской техники.
Снимки с цифровых устройств попадают в единый радиологический информационный сервис единой медицинской информационно-аналитической системы, сразу становясь доступными врачам-рентгенологам. Пациент сможет ознакомиться с изображениями и описаниями исследований в электронной медкарте.
Единый контур должен повысить качество и скорость диагностики. Система также внедряет в практику медиков современные сервисы на основе искусственного интеллекта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru