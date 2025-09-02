Дворец культуры завода «Серп и молот» после реставрации станет арт-кварталом
Дворец культуры завода «Серп и Молот» после реставрации превратится в арт-квартал. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).
Глава ведомства Алексей Емельянов заявил, что до начала реставрации дворец находился в аварийном состоянии, поэтому в первую очередь были выполнены противоаварийные работы.
Он уточнил, что были усилены несущие конструкции здания и проведена замена кровли, отремонтирована центральная лестница, установлена часть окон. В настоящее время идёт реставрация дворовых фасадов.
Отмечается, что проект реставрации был разработан на основе архивных чертежей и фотографий.
«После завершения работ это место станет арт-кварталом и привлечет внимание жителей и гостей столицы», – говорится в сообщении.
Ранее в столичном департаменте культурного наследия заявили о старте реконструкции фасадов углового здания Зоологического музея Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru