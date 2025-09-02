Дворец культуры завода «Серп и молот» после реставрации станет арт-кварталом

Дворец культуры завода «Серп и Молот» после реставрации превратится в арт-квартал. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).

Собянин: Главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

Глава ведомства Алексей Емельянов заявил, что до начала реставрации дворец находился в аварийном состоянии, поэтому в первую очередь были выполнены противоаварийные работы.

Он уточнил, что были усилены несущие конструкции здания и проведена замена кровли, отремонтирована центральная лестница, установлена часть окон. В настоящее время идёт реставрация дворовых фасадов.

Отмечается, что проект реставрации был разработан на основе архивных чертежей и фотографий.

«После завершения работ это место станет арт-кварталом и привлечет внимание жителей и гостей столицы», – говорится в сообщении.

Ранее в столичном департаменте культурного наследия заявили о старте реконструкции фасадов углового здания Зоологического музея Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РемонтРеставрацияМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры