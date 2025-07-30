Два жилых дома отремонтируют в районе Аэропорт

В Москве проведут капитальный ремонт двух пятиэтажных зданий в районе Аэропорт, расположенных на Планетной улице и улице Академика Юльюшина. О том, что проект работ согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.



Здания были построены в 1956-1959 годах. По словам Щербакова, них выполнят комплексную модернизацию инженерных систем: обновят системы горячего и холодного водоснабжения, магистрали водоотведения и центрального отопления. По окончании ремонта будут выполнены восстановительные работы в местах общего пользования и квартирах.



Ремонт коснется и подъездов жилых домов — в доме на улице Ильюшина установят новые входные и тамбурные двери, а в пятиэтажке на Планетной улице отремонтируют откосы и заменят окна на лестничных клетках. Также в обоих домах отремонтируют потолки и стены, заменят стяжку и керамическую плитку вместе с плинтусами, приведут в порядок металлические ограждения, поручни и ступени лестниц.

