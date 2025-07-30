Два жилых дома отремонтируют в районе Аэропорт
В Москве проведут капитальный ремонт двух пятиэтажных зданий в районе Аэропорт, расположенных на Планетной улице и улице Академика Юльюшина. О том, что проект работ согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Здания были построены в 1956-1959 годах. По словам Щербакова, них выполнят комплексную модернизацию инженерных систем: обновят системы горячего и холодного водоснабжения, магистрали водоотведения и центрального отопления. По окончании ремонта будут выполнены восстановительные работы в местах общего пользования и квартирах.
Ремонт коснется и подъездов жилых домов — в доме на улице Ильюшина установят новые входные и тамбурные двери, а в пятиэтажке на Планетной улице отремонтируют откосы и заменят окна на лестничных клетках. Также в обоих домах отремонтируют потолки и стены, заменят стяжку и керамическую плитку вместе с плинтусами, приведут в порядок металлические ограждения, поручни и ступени лестниц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru