Дублер Ленинградского шоссе появится на севере Москвы
Дублер Ленинградского шоссе от Кронштадтского бульвара до Большой Академической улицы появится на севере Москвы, соответствующее распоряжение приняла Москомархитектура.
Ожидается, что в текущем году будет подготовлен проект планировки территории. Будут реконструированы улицы Приорова, Клары Цеткин и Нарвская. Вместе с тем пока неизвестно, затронут ли работы ТЦ «Петровский», а также здание с кинотеатром, магазинами, торговыми залами и ресторанами сетей быстрого питания.
По планам московского правительства, на Нарвской улице работы завершатся к 2029 году, на других улицах — в 2030 году.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске первой очереди трассы «Мамыри – Пенино – Шарапово». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru