Дом зимнего плавания открылся в парке «Серебряный бор»

Комфортное место для любителей зимнего плавания оборудовали на территории памятника природы «Серебряный бор». Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявил директор парка Александр Козловцев.

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По его словам, старая локация не соответствовала «всем параметрам – начиная от норм пожарной безопасности и заканчивая коммуникациями», новый же домик стал «изюминкой Серебряного бора».

«Во-первых, при строительстве нового домика зимнего закаливания мы полностью исключили уничтожение зеленой растительности. Во-вторых, мы произвели замеры дна и течения», – указал Козловцев.

Гендиректор ГБУ «Мосприрода» Юлия Адигамова, в свою очередь, добавила, что в новом домике есть раздевалки, а также место для отдыха, позволяющее «провести время в компании».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в рамках проекта «Зима в Москве» стартовала благотворительная акция «Добрая ёлка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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