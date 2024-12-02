Дом зимнего плавания открылся в парке «Серебряный бор»
Комфортное место для любителей зимнего плавания оборудовали на территории памятника природы «Серебряный бор». Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявил директор парка Александр Козловцев.
По его словам, старая локация не соответствовала «всем параметрам – начиная от норм пожарной безопасности и заканчивая коммуникациями», новый же домик стал «изюминкой Серебряного бора».
«Во-первых, при строительстве нового домика зимнего закаливания мы полностью исключили уничтожение зеленой растительности. Во-вторых, мы произвели замеры дна и течения», – указал Козловцев.
Гендиректор ГБУ «Мосприрода» Юлия Адигамова, в свою очередь, добавила, что в новом домике есть раздевалки, а также место для отдыха, позволяющее «провести время в компании».
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в рамках проекта «Зима в Москве» стартовала благотворительная акция «Добрая ёлка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вован и Лексус назвали самую глупую жертву пранков
- Путин решил отложить проведение «Всемирных игр дружбы»
- Врача и сотрудника ТЦК уличили в помощи уклонистам на Украине
- Песков сравнил протесты в Грузии с украинским Майданом
- Потери ВСУ в Курской области превысили 37 355 военнослужащих
- АвтоВАЗ заявил о росте продаж автомобилей Lada в России
- Евросоюз продлил санкции в отношении «нарушителей прав человека» из России
- СМИ: Петросян захотел забрать у дочери от первого брака квартиру в Москве
- Песков: Россия продолжает поддерживать Асада
- Бобры оставили без света четыре населенных пункта под Санкт-Петербургом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru