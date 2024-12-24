Доля вакантных офисов в Москве сократилась до минимума с 2018 года

Доля свободных офисных помещений достигла по состоянию на конец сентября текущего года 5,3%, что на 3,1 процентных пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это минимальный показатель с 2018 года. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

По ее словам, это стало возможным на фоне растущего спроса, увеличивающейся деловой активности и сокращения дистанционных форматов работы. Багреева отметила, что сильнее всего уменьшилась доля вакантных офисов класса А (на 4,5 процентных пункта) — это объясняется стремлением организаций размещать офисы в престижных столичных районах. Число вакантных офисов класса B сократилось на 1,4 процентных пункта. Согласно прогнозам консультантов рынка, уровень вакантности не превысит 5,5% по итогам текущего года.

Вместе с тем объем договоров об аренде и покупке площадей классов A и B за девять месяцев текущего года составил более 1,3 млн «квадратов». Это на 9% ниже рекорда 2023 года, однако лучше результатов 2019-2022 годов. В качестве основных арендаторов и покупателей выступили организации с госучастием, производственные и строительные компании. По итогам 2024 года спрос на офисы в столице достигнет 1,77 млн «квадратов», прогнозируют эксперты.

Процент свободных деловых пространств по-прежнему сокращается даже на фоне высокого ввода новых площадей. За первые девять месяцев 2024 года в Москве ввели в эксплуатацию почти 700 тысяч «квадратов» деловой недвижимости, более чем в 3 раза, чем за первые три квартала предыдущего года.

Вместе с тем спрос превышает предложение из-за невысоких объемов строительства офисных зданий в 2015-2023 году, вследствие чего на рынке образовалась нехватка качественных деловых площадей. Более 80% офисов, введенных в эксплуатацию в 2024 году, продали или сдали в аренду еще до выхода на рынок.

Сегодня деловые пространства активно строятся, благодаря этому ситуация может улучшиться — сейчас в Москве возводятся 98 бизнес-центров и многофункциональный комплексов суммарной стоимостью 933 млрд рублей.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил высокие объемы перспективного строительства административно-деловых центров в Москве. По его словам, с января по сентябрь текущего года ведомством было оформлено 29 разрешений на строительство объектов суммарной площадью 915,4 тысячи «квадратов». Из них 19 объектов площадью 779,1 тысячи квадратных метров построят за пределами центра столицы.

