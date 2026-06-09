Дмитрий Медведев поддержал идею тиражирования московских практик в других регионах
Москва является лидером во многих направлениях. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
В ходе пленарного заседания итогового отчетно-программного форума «Есть результат!» он указал, что немало идей и решений, связанных с улучшением качества жизни россиян, поддержкой предпринимательских инициатив и разработкой эффективных экономических и управленческих практик, успешно тиражируются в других регионах.
По его словам, это госуслуги, благоустройство, транспортная сфера, множество отлаженных цифровых сервисов и платформ, которые «помогают людям жить и достигать целей».
Медведев указал, что распространение лучших практик направлено на сведение к минимуму жизненной разницы между территориями России, так как ресурсы и возможности, которые даёт современная эпоха, должны быть доступными для россиян вне зависимости от места проживания.
«Задача амбициозная, весьма непростая, но в целом достижимая. Именно этому была посвящена и наша программа 2021 года, в основу которой был заложен принцип «государство для человека», — отметил он.
Реализация указанной программы стартовало в условиях пандемии COVID-19, а затем неоднократно трансформировалась с учётом новых вызовов, в том числе антироссийских санкций. В настоящее время она полностью соответствует национальным целям развития.
Зампред Совбеза рассказал, что принцип «государство для человека» реализуется как в масштабных мероприятиях, так и в точечных решениях. При этом ряд мер, пособий и выплат был расширен «несмотря на сложные финансовые условия». При этом особое внимание было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. Медведев подчеркнул, что в стране была выстроена комплексная система заботы о военнослужащих.
Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, отметил, что за пять лет, на которые пришлись «пандемия, санкционное давление, разрывы логистических цепочек, уход западных компаний», произошло удвоение номинального ВВП до 214 трлн рублей, инвестиции в основной капитал выросли на 35%, в регионах начали работать новые заводы и производства, безработица снизилась в 2,6 раза, а уровень бедности - с 12,1% до 6,7%, то есть почти в два раза.
Зампредседателя правительства РФ указал, что все озвученные достижения стали результатом консолидации общества. По его словам,российский кабмин готов к дальнейшей плотной совместной работе. Новак также выразил уверенность в том, что работа единой команды правительства Москвы и партии «Единая Россия» позволит добиться результатов по всем поставленным задачам.
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