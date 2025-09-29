Девелопер ЖК на северо-западе Москвы сформирует ретейл по запросу жителей

Девелопер жилого проекта на северо-западе Москвы делает ставку не на продажу, а на сдачу в аренду коммерческих площадей с востребованными у жителей профилями.

Застройщик жилого района Asterus отказался от продажи помещений на первых этажах домов в жилом районе ÁLIA (район Покровское-Стрешнево, СЗАО)в пользу сдачи их в аренду, сообщила пресс-служба компании.

При формировании пула арендаторов девелопер ориентируется на анализ пешеходных потоков и запросы жителей, заявил глава группы управления активами девелопера, Михаил Черныша. В первых очередях жилой застройки, которые уже сданы, размещены свыше 60 объектов ритейла — сервисов повседневного спроса, студий различного профиля, магазинов и кафе. Всего здесь на 56 тысячах квадратных метров появятся около 100 объектов.

Старший преподаватель кафедры инвестиционно-строительного бизнеса и управления недвижимостью РАНХиГС Ксения Баландина заявила, что переход к арендной модели становится заметным трендом на рынке жилой недвижимости, прежде всего в премиальном и бизнес-сегменте.

«Это воспринимается как признак зрелости проекта, его «сервисности» и, в том числе, влияет на восприятие жилья: квартиры над хорошим кафе и йога-студией ценятся выше, чем над ларьком или пустующим помещением», - считает она.

