Дети участников СВО могут бесплатно заниматься в 220 кружках Зеленограда

Дети участников специальной военной операции могут заниматься бесплатно более чем в 220 кружках и секциях на базе Объединения культурных и досуговых центров (ОКЦ) Зеленоградского административного округа. Об этом сообщили в организации.

Присоединиться к группам можно вне конкурса, даже если набор уже закрыт. Ребятам доступны в том числе творческие мастерские, спортивные секции и танцевальные студии. Так, в Матушкино, в корп. 409, детей 9-15 лет ждут в шахматном кружке, занятия проходят во вторник, четверг и воскресенье. В Крюково, в корп. 1416, работает клуб реконструкции «Рататоск», участники воссоздают костюмы, предметы быта и оружие по четвергам и воскресеньям. В танцевальной студии Rangers можно заниматься хип-хопом в Крюково в библиотеке №252 (корп. 1462) по понедельникам, средам и пятницам или в Савелках в культурном центре «Доброволец» (корп. 514а) по вторникам и четвергам.

Полный список кружков и секций на базе ОКЦ ЗелАО размещен на его официальном сайте. Если набор завершен, следует обратиться в администрацию объединения, она выделит резервное место либо предложит альтернативу.

За последние три с половиной года ОКЦ организовало более 35 благотворительных акций для детей бойцов СВО. В частности, состоялся приуроченный ко Дню воссоединения новых регионов с РФ физкультурно-семейный праздник «Мой город. Крепкая семья – крепкая Россия!», а перед учебным годом ребятам более чем из 80 семей подарили новые рюкзаки и канцелярские товары.

В округе также готовят праздничные мероприятия в преддверии Нового года, например, в культурном центре «Зеленоград» пройдет «Елка префекта». Кроме того, с 1 декабря открывается прием заявлений на предоставление детям бесплатных новогодних подарков и билетов на представления. Для подачи заявки нужно обратиться в отдел по работе с населением управы по месту регистрации ребенка с документами, подтверждающими право на льготу.

