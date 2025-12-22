Депутаты Мосгордумы отправили гуманитарный конвой в Запорожскую область и ДНР

Роскомнадзор пригрозил WhatsApp полной блокировкой Рябков заявил о медленном прогрессе в переговорах РФ и США Заместителя военного прокурора Петербургского гарнизона арестовали за взятку Кабмин объявил о непродлении моратория на штрафы для застройщиков Интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок» проходит в центре «Россия»