Депутаты Мосгордумы отправили гуманитарный конвой в Запорожскую область и ДНР
Московское городское региональное отделение (МГРО) партии «Единая Россия» отправило в Запорожскую область и Донецкую народную республику (ДНР) 45-й гуманитарный конвой. Об этом сообщила пресс-служба МГРО.
Отмечается, что содействие в отправке груза оказали партийный проект «Женское движение Единой России» и региональное отделение всероссийского общественного движения «Матери России» .
В частности, были переданы детские и взрослые тёплые вещи, мелкая бытовая техника, медикаменты, игрушки, книги, продукты питания и сладости.
«Подшефным гвардейским полкам №1429 и №1430 доставили... квадроцикл, дизельные генераторы, радиостанции, FPV-квадрокоптер и дроны «Буревестник»... строительные инструменты и необходимое оборудование», – говорится в сообщении.
Ранее участники хуторского казачьего общества «Кунцево» отправили гуманитарный груз в зону специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru