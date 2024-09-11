Депутат Выборный посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту
Депутат Госдумы Анатолий Выборный посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, чтобы поддержать будущих военнослужащих, сообщает Агентствт городских новостей «Москва».
Во время визита он отметил, что организация работы в пункте не вызывает нареканий у граждан. По словам Выборного, сотрудники пункта проявляют уважительное отношение, а возникающие вопросы оперативно решаются на месте.
Он подчеркнул, что все процедуры по заключению контракта проходят в одном месте, что упрощает процесс. Во время встречи Выборный поблагодарил контрактников и их семьи за службу, выразив гордость за москвичей, которые принимают важное решение служить стране.
Пункт отбора, расположенный на ул. Яблочкова, был открыт 1 апреля 2023 года и работает ежедневно с 9:00, предоставляя консультации о службе по контракту и мерах поддержки военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».
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