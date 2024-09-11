Депутат Выборный посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту

Он подчеркнул, что все процедуры по заключению контракта проходят в одном месте, что упрощает процесс. Во время встречи Выборный поблагодарил контрактников и их семьи за службу, выразив гордость за москвичей, которые принимают важное решение служить стране.

Пункт отбора, расположенный на ул. Яблочкова, был открыт 1 апреля 2023 года и работает ежедневно с 9:00, предоставляя консультации о службе по контракту и мерах поддержки военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

