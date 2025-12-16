День ориентирования «Рогейн: по следам культуры» пройдет в Москве 20 декабря

Отмечается, что лучших будут определять в трёх форматах: индивидуальных «Спортивное ориентирование» и «Рогейн», а также командном «Семейный рогейн». Участники каждого из зачётов будут разделены на возрастные категории.

Уточняется, что в «Спортивном ориентировании» необходимо пройти нужное количество контрольных пунктов за минимальное время. В форматах «Рогейн» и «Семейный рогейн» участники будут сами прокладывать себе дистанцию, руководствуясь собственной стратегией и тактикой.

«Гостей мероприятия также ожидает показательный забег в лабиринте... запланированы интересные лекции и мастер-классы от экспертов», - говорится в сообщении.

Ранее в департаменте спорта Москвы объявили, что новогодний забег на две дистанции пройдёт в олимпийском комплексе «Лужники» 31 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

