День ориентирования «Рогейн: по следам культуры» пройдет в Москве 20 декабря
Большой праздник для любителей активного отдыха, а именно День ориентирования «Рогейн: по следам культуры», пройдёт на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» 20 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта Москвы.
Отмечается, что лучших будут определять в трёх форматах: индивидуальных «Спортивное ориентирование» и «Рогейн», а также командном «Семейный рогейн». Участники каждого из зачётов будут разделены на возрастные категории.
Уточняется, что в «Спортивном ориентировании» необходимо пройти нужное количество контрольных пунктов за минимальное время. В форматах «Рогейн» и «Семейный рогейн» участники будут сами прокладывать себе дистанцию, руководствуясь собственной стратегией и тактикой.
«Гостей мероприятия также ожидает показательный забег в лабиринте... запланированы интересные лекции и мастер-классы от экспертов», - говорится в сообщении.
Ранее в департаменте спорта Москвы объявили, что новогодний забег на две дистанции пройдёт в олимпийском комплексе «Лужники» 31 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа россиян вернулась из Украины в рамках гуманитарной акции
- Прокуратура выступила против принудительного выселения Долиной
- Скабрезные истории: Женщины составили 85% аудитории тру-крайма
- Матвиенко: Правила семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости
- Deutsche Welle признали в РФ нежелательной организацией
- Лурье потребовала принудительно выселить Долину
- Госдума одобрила ужесточение правил выдачи микрозаймов в России
- «Запретим ножи?»: В России предложили психологическую помощь заигравшимся подросткам
- Все «Звезды Театрала»: Чем запомнилась зрительская премия для артистов театра
- Наш новый дивный мир: Клименко выступил в защиту нейросетей во всех сферах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru