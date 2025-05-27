День и Ночь московского спорта пройдут в столице 31 мая

В частности, днём в олимпийском комплексе «Лужники» состоятся встречи со звёздными спортсменами, показательные выступления, соревнования для гостей и жителей Москвы, мастер-классы и открытые уроки, концерт Гарика Сукачева, Xolidayboy, «Любэ» и «Чайф».

Ночь московского спорта охватит 15 локаций в центре города, в том числе Пушкинскую и Кудринскую площади. Для гостей проведут массовые тренировки, можно будет попробовать фитнес-джампинг или пройти полосу препятствий.

«На Тверской улице (площадь «Известия») пройдут соревнования и мастер-классы по стритболу... Активности для гостей будут бесплатными», – добавили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сразу три больших спортивных праздника пройдут в стролице 31 мая и 1 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

