Cобянин дал старт строительству станции метро «Рублево-Архангельское»

Строительство станции «Рублево-Архангельское» новой одноименной линии метро стартовало в столице. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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В сообщении говорится, что старт работам дал мэр столицы Сергей Собянин, который напомнил, что в Рублево-Архангельском строится новый деловой центр «на 70 тысяч рабочих мест и более 60 тысяч жителей».

По словам градоначальника, объект возводится «как умный город». В нём внедряются самые современные технологии и, конечно, ему «необходима надёжная транспортная инфраструктура».

«Поэтому здесь будет построена дополнительная автомагистраль с мостом, и сегодня закладываем третью очередь Рублево-Архангельской ветки метро, которая придет прямо в центр этого района», – заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что возведение будущей станции метро «Достоевская» (Кольцевая линия) выполняется горным способом, что даёт возможность максимально сохранить городскую инфраструктуру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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