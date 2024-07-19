Cобянин дал старт строительству станции метро «Рублево-Архангельское»

В сообщении говорится, что старт работам дал мэр столицы Сергей Собянин, который напомнил, что в Рублево-Архангельском строится новый деловой центр «на 70 тысяч рабочих мест и более 60 тысяч жителей».

По словам градоначальника, объект возводится «как умный город». В нём внедряются самые современные технологии и, конечно, ему «необходима надёжная транспортная инфраструктура».

«Поэтому здесь будет построена дополнительная автомагистраль с мостом, и сегодня закладываем третью очередь Рублево-Архангельской ветки метро, которая придет прямо в центр этого района», – заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что возведение будущей станции метро «Достоевская» (Кольцевая линия) выполняется горным способом, что даёт возможность максимально сохранить городскую инфраструктуру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

