Число безработных в Москве достигло минимального уровня за 15 лет

Официальный уровень безработицы в Москве составил 0,26% по состоянию на 1 июня 2024 года. Это на 0,04 процентного пункта меньше, чем в начале текущего года, заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Сейчас в Москве 18,6 тысячи безработных — это минимальная цифра за 15 лет, отметила вице-мэр. Рекордно низкий уровень безработицы удается поддерживать благодаря интенсивному развитию всех сфер экономики столицы, созданию новых рабочих мест на производстве и в сфере среднего и малого бизнеса.

При этом агрегированная база службы занятости Москвы предлагает порядка 500 тысяч вакансий (на одного безработного москвича приходится более 20 предложений об устройстве на работу).

Кроме того, число принятых на работу сотрудников превалирует над числом уволенных (разница составляет 229,4 тысячи трудовых контрактов). Наиболее заметна она в торговле, строительстве, научно-технической сфере, обрабатывающих производствах, финансово-страховом секторе, административном секторе, в сфере ИТ и связи.

