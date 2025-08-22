Четыре соединительные ветки связали электродепо «Столбово» с системой метро

Три соединительные ветки построили открытым способом для интеграции электродепо «Столбово» с Сокольнической линией метро, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

По его словам, еще одна – для Троицкой линии – создана при помощи тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК).

«С Троицкой линией метро электродепо «Столбово» соединяет тоннель протяженностью свыше 1 км. Его создали при помощи тоннелепроходческого комплекса «Ольга». Работы велись на глубине около 17 метров. Проходка была сложной из-за перпендикулярного расположения трасс Сокольнической и Троицкой линий. Строителям пришлось преодолеть участок с максимально возможным радиусом поворота ТПМК – 160 метров», – сказал Максим Гаман.

Депо «Столбово» расположено в районе Коммунарка Новомосковского административного округа, между Ивановским прудом и ул. Василия Ощепкова, с южной стороны автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

На 15,8 га земли построено более 50 зданий и сооружений общей площадью около 100 тыс. кв. м, в том числе:

— отстойно-ремонтный корпус на 33 канавы с камерой мойки составов;

— мотодепо с ремонтно-строительным участком;

— инженерный корпус;

— диагностический пост;

— административно-бытовой корпус.

Электродепо «Столбово» оснащено самым современным оборудованием, благодаря которому можно качественно и эффективно обслуживать составы.

Для сотрудников созданы комфортные условия – от столовой и медпункта до спортзала и комнат отдыха.

В канун Дня строителя электродепо «Столбово» открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. Специалисты компании внесли вклад в создание свыше 6 тыс. км автодорог, более 100 дорожных сооружений. С участием Мосинжпроекта с 2011 года в столице введено свыше 170 км линий и 80 станций метро, построено и реконструировано 14 электродепо. Помимо этого, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.



2W5zFJt1uNY

