Четыре соединительные ветки связали электродепо «Столбово» с системой метро
Три соединительные ветки построили открытым способом для интеграции электродепо «Столбово» с Сокольнической линией метро, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.
По его словам, еще одна – для Троицкой линии – создана при помощи тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК).
«С Троицкой линией метро электродепо «Столбово» соединяет тоннель протяженностью свыше 1 км. Его создали при помощи тоннелепроходческого комплекса «Ольга». Работы велись на глубине около 17 метров. Проходка была сложной из-за перпендикулярного расположения трасс Сокольнической и Троицкой линий. Строителям пришлось преодолеть участок с максимально возможным радиусом поворота ТПМК – 160 метров», – сказал Максим Гаман.
Депо «Столбово» расположено в районе Коммунарка Новомосковского административного округа, между Ивановским прудом и ул. Василия Ощепкова, с южной стороны автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
На 15,8 га земли построено более 50 зданий и сооружений общей площадью около 100 тыс. кв. м, в том числе:
— отстойно-ремонтный корпус на 33 канавы с камерой мойки составов;
— мотодепо с ремонтно-строительным участком;
— инженерный корпус;
— диагностический пост;
— административно-бытовой корпус.
Электродепо «Столбово» оснащено самым современным оборудованием, благодаря которому можно качественно и эффективно обслуживать составы.
Для сотрудников созданы комфортные условия – от столовой и медпункта до спортзала и комнат отдыха.
В канун Дня строителя электродепо «Столбово» открыл мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. Специалисты компании внесли вклад в создание свыше 6 тыс. км автодорог, более 100 дорожных сооружений. С участием Мосинжпроекта с 2011 года в столице введено свыше 170 км линий и 80 станций метро, построено и реконструировано 14 электродепо. Помимо этого, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.
2W5zFJt1uNY
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Огромный спрут»: Кто вербует российских блогеров для создания деструктивного контента
- СМИ: Лукашенко заявил, что Путин отказался ударить «Орешником» по Банковой
- Кабмин поддержал запрет продажи табака на остановках
- Экс-премьер Украины увидел нервозность в желании Трампа надавить на Россию
- Психолог рассказала, почему женщины составляют 80% сект
- Минпросвещения предложило сократить изучение английского языка в 5-7 классах
- Пик был в 90-е: В России стали пристально следить за похожими на секты организациями
- Певица Пелагея стала послом «Интервидения»
- ООН объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа
- Отсутствие законного понятия секты объяснили судебными рисками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru