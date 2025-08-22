Четыре пешеходных перехода открыли на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе
Запущено движение от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны по магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Также были открыты один надземный и три подземных перехода. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
«На магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе организовано бессветофорное движение. Для удобства пешеходов и комфортного доступа к остановкам наземного городского транспорта на новом участке трассы построено четыре пешеходных перехода. Три из них подземные, расположенные в районе домов 42, строение 1, и 52 по улице Поляны, а также владения 6 по улице Бартеневской. Надземный пешеходный переход находится в районе ЖК “Белые ночи”» - подчеркнул Десятков.
Длина участка по прямой — порядка двух километров. По проекту построили и реконструировали 5,7 км дорог.
Сейчас строится финальный отрезок магистрали от улицы Поляны до Варшавского шоссе, включающий в себя шесть пешеходных переходов и четыре искусственных сооружения.
Трасса соединяет Варшавское, Калужское, Киевское, Боровское и Минское шоссе. Это важнейшая часть транспортного каркаса Новой Москвы и дублер МКАД.
Ранее об открытии трассы от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны заявил столичный мэр Сергей Собянин.
