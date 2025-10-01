Четыре дома построят по программе реновации в столичном районе Гольяново
Четыре многоквартирных дома по программе реновации построят в районе Гольяново в Восточном административном округе Москвы. О том, что проекты новостроек согласованы сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. По его словам, новые дома появятся на месте расселенных пятиэтажек на Амурской улице.
«Всего проектами предусмотрено 1785 квартир, их сдадут с чистовой отделкой и полностью готовыми для переезда. Кроме того, часть квартир оборудуют для людей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказал Щербаков.
Два четырёхсекционных здания на 538 квартир в каждом будут возведены по одинаковым проектам. Ещё одна новостройка будет состоять из четырех жилых корпусов на 574 квартир. На четвертой площадке появятся две жилые секции и 135 квартир.
Отмечается, что в квартирах установят сантехнику, остеклят балконы и лоджии. Отделка будет выполнена с использованием износостойких, долговечных и современных материалов. Для комфорта маломобильных жителей места общего пользования и дворы спроектированы с соблюдением принципов безбарьерной среды.
Первые этажи зданий отведут под помещения общественного и коммерческого назначения. Пространство вокруг новостроек озеленят и благоустроят.
