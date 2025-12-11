Чемпионат мира по рукопашному бою пройдет в Москве 12 декабря
Чемпионат мира по рукопашному бою состоится в Москве 12 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента спорта.
Мероприятие пройдет при поддержке ведомства.
«Чемпионат мира по рукопашному бою в абсолютной весовой категории пройдет в столице уже в четвертый раз. Соревнования состоятся 12 декабря на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, д. 13)», – отмечается в сообщении.
Участие в турнире примут мужчины в весовых категориях до 73 кг и выше, женщины в весовой категории свыше 58 кг.
Предварительные поединки стартуют в 10:00, официальная церемония открытия намечена на 19:00. Полуфиналы пройдут в 19:30, а в 20:40 состоятся финальные поединки и церемония награждения.
Вход для зрителей чемпионата свободный.
