Бывший футболист сборной России Самедов проведет мастер-класс для детей

Сам игрок заявил, что он хочет раскрыть талант в каждом ребенке. Он добавил, что никогда нельзя знать, кто из детей может стать звездой.

«Мой совет всем начинающим футболистам: никогда не бойтесь мечтать о большом футболе, но при этом всегда помните, что успех приходит только через упорный труд и постоянное совершенствование. Тренируйтесь с удовольствием, слушайте своих тренеров и не забывайте, что каждая тренировка – это шаг к вашей мечте», — приводит слова футболиста пресс-служба департамента.

Мероприятие приурочено к празднованию Всероссийского дня футбола. Оно пройдет 1 июня 2025 года на 14 площадках столицы. Встреча с Самедовым запланирована по адресу: Нагатинская набережная дом №44 корпус №1.

