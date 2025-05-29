Бывший футболист сборной России Самедов проведет мастер-класс для детей
29 мая 202517:07
Бывший футболист сборной России Александр Самедов подготовил мастер-класс с юными спортсменами в рамках проекта «Мой спортивный район». Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.
Сам игрок заявил, что он хочет раскрыть талант в каждом ребенке. Он добавил, что никогда нельзя знать, кто из детей может стать звездой.
«Мой совет всем начинающим футболистам: никогда не бойтесь мечтать о большом футболе, но при этом всегда помните, что успех приходит только через упорный труд и постоянное совершенствование. Тренируйтесь с удовольствием, слушайте своих тренеров и не забывайте, что каждая тренировка – это шаг к вашей мечте», — приводит слова футболиста пресс-служба департамента.
Мероприятие приурочено к празднованию Всероссийского дня футбола. Оно пройдет 1 июня 2025 года на 14 площадках столицы. Встреча с Самедовым запланирована по адресу: Нагатинская набережная дом №44 корпус №1.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru