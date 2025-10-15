Более тысячи дружинников ежедневно помогают поддерживать порядок в Москве
Свыше тысячи дружинников ежедневно помогают поддерживать порядок в Москве. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Московская безопасность».
Дружинники, помогающие полиции и городским службам поддерживать порядок, каждый день выходят на улицы и в районы столицы. Ряды добровольцев значительно пополнились с начала года. Как отметил первый заместитель руководителя «Московской безопасности» Евгений Барсуков, интерес москвичей к участию в обеспечении безопасности растет.
«Народные дружинники становятся реальной силой, которая помогает поддерживать порядок в районах», – подчеркнул Барсуков.
Городская служба предоставляет дружинникам организационную и методическую поддержку, в том числе взаимодействие с правоохранителями и проведение инструктажей. Привлечение новых добровольцев продолжается.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Разрешение пересдавать ЕГЭ по всем предметам «добьет» учителей
- Новак: Экономика находится в управляемом замедлении
- Рютте допустил, что НАТО объявит о новых военных поставках Украине
- Лионель Месси установил рекорд по голевым передачам в матчах за сборные
- Котяков заявил, что День многодетной семьи вряд ли станет выходным
- В Китае восемь человек погибли при наезде авто на скутеристов
- Россиянам грозит дефицит авиабилетов после введения скидок для студентов
- «Газпром» возглавил рейтинг российских компаний с наибольшими долгами
- Из-за атаки БПЛА в Волгоградской области повреждены четыре дома
- В посольстве заявили, что Китай готов к торговой войне с США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru