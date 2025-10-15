Более тысячи дружинников ежедневно помогают поддерживать порядок в Москве

Свыше тысячи дружинников ежедневно помогают поддерживать порядок в Москве. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Московская безопасность».

Дружинники, помогающие полиции и городским службам поддерживать порядок, каждый день выходят на улицы и в районы столицы. Ряды добровольцев значительно пополнились с начала года. Как отметил первый заместитель руководителя «Московской безопасности» Евгений Барсуков, интерес москвичей к участию в обеспечении безопасности растет.

«Народные дружинники становятся реальной силой, которая помогает поддерживать порядок в районах», – подчеркнул Барсуков.

Городская служба предоставляет дружинникам организационную и методическую поддержку, в том числе взаимодействие с правоохранителями и проведение инструктажей. Привлечение новых добровольцев продолжается.

