В Москве состоится первый туристический форум БРИКС

Первый туристический форум БРИКС пройдет в Москве 20-21 июня, в нем примут участие делегации всех стран объединения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, мероприятие посетят представители РФ, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии, Южно-Африканской Республики.

«Деловое событие объединит больше 300 представителей профильных ведомств, бизнес-сообщества, руководителей ассоциаций и экспертов индустрии», — указала вице-мэр.

В рамках форума запланированы экспертные сессии с крупнейшими игроками рынка и встреча министров туризма государств БРИКС.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что общий ВВП стран-участниц БРИКС превысил аналогичный показатель Группы семи, тенденция экономического роста продолжает усиливаться, пишет 360.ru.

